Bankinter aumenta subsídio de almoço e paga passe aos trabalhadores

Sede do Bankinter em Portugal fica em Lisboa © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Outubro, 2022 • 18:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Bankinter está a implementar um conjunto de apoios aos trabalhadores devido ao amento dos preços, incluindo o aumento do subsídio de alimentação e o pagamento do passe social, disse fonte oficial do banco à Lusa.

"Perante o contexto económico atual, e especificamente em relação aos seus colaboradores, o Bankinter preparou um conjunto de apoios específicos, procurando atenuar o impacto da subida generalizada de preços, sendo o pagamento integral do passe social ou o incremento do subsídio de almoço (em 3,5 euros por dia, para 14 euros) exemplos das medidas extraordinárias já implementadas para um período inicial de 6 meses, com reavaliação a ser feita no final desse tempo", referiu a mesma fonte.

Por outro lado, "foi implementado nas áreas centrais um dia de home office [teletrabalho], com vantagem de contribuir para a redução de 20% nos custos de deslocação e impactos positivos também ao nível de sustentabilidade", de acordo com o banco.

A instituição destacou que, no âmbito de medidas de sustentabilidade, "tem vindo a implementar a substituição da sua frota automóvel por viaturas elétricas e híbridas tendo recentemente revisto os 'plafonds' de combustíveis ou energia elétrica atribuídos aos colaboradores com funções comerciais, no âmbito deste contexto de elevados preços energéticos", disse o Bankinter.

O banco realçou que "mantém o compromisso de proximidade com os seus clientes e com os seus colaboradores com o objetivo de avaliar de forma contínua as medidas que sejam oportunas implementar em função da evolução macroeconómica e social".