Bankinter baixa spread mínimo do crédito habitação para 0,85%

Sede do Bankinter em Portugal fica em Lisboa © Arquivo/Global Imagens

O Bankinter vai reduzir o spread mínimo do crédito habitação para 0,85%, "menos 0,05% do que já era disponibilizado pelo banco em campanhas anteriores", anuncia a entidade bancária esta sexta-feira.

O banco espanhol, para além de reduzir o spread mínimo do crédito habitação, baixou também as taxas fixas do crédito à habitação para 1,75% nos primeiros dois anos, para 2,25% nos primeiros cinco e para 2,50% nos primeiros 10 anos. Após estes, "os clientes passarão a usufruir de um spread desde 0,85%, quando transitarem para a taxa variável", explica a entidade.

Estas soluções propostas pelo banco "estendem-se a créditos à habitação que sejam transferidos de outros bancos, assegurando o Bankinter o reembolso da totalidade dos custos da mudança, pressupondo taxa variável na instituição de origem", refere o comunicado.

Para o diretor de produtos, CRM, marketing e canais digitais e membro da comissão executiva do Bankinter, Vítor Pereira, "este conjunto de medidas vem reforçar o compromisso de apoiar as famílias na realização de projetos, em particular a compra de casa, disponibilizando condições na atual conjuntura de subida da inflação e de juros".

A redução do spread mínimo e taxas fixas do crédito à habitação do Bankinter insere-se na campanha chamada "Sr. Dinheiro", na qual o banco lança um conjunto de medidas para fazer face ao impacto da inflação e consciencializar o público sobre a importância de uma gestão eficiente da economia.

"Quando tudo sobe, o spread desce" é o mote da campanha promocional de crédito à habitação do Bankinter que decorre entre 17 de setembro e 18 de novembro, divulgada no digital, e que consiste num vídeo que aborda temas como a pandemia de covid-19, aumento da inflação, aumentos dos preços da eletricidade e dos combustíveis, crise ambiental e a subida das taxas Euribor, as mais utilizadas no País para os créditos à habitação.

Os clientes do banco podem formular as propostas através do canal digital da entidade ou deslocar-se às agências do Bankinter.