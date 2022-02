Bankinter e Liberty Seguros firmam parceria no negócio dos seguros

À esquerda Juan Miguel Estallo, CEO da Liberty Seguros. À direita, María Dolores Dancausa, CEO do Bankinter © Bankinter e Liberty Seguros

O Bakinter, sexto maior banco do sistema financeiro espanhol, e a Liberty Seguros, maior operação do Grupo Liberty Mutual fora dos EUA em seguros não-vida, firmaram uma parceria para desenvolver em conjunto o negócio dos seguros, anunciaram as entidades esta quarta-feira. Este acordo terá efeito através da empresa "Bankinter Liberty Hogar y Auto", que irá centrar a sua atividade na comercialização de produtos e serviços nestas duas linhas de negócio.

Ainda que sujeito à obtenção das autorizações regulamentares, a Liberty Seguros passa a deter 50,01% da empresa registada pelo Bankinter, que fica com os restantes 49,99%. Deste modo, "ambas as entidades se comprometem a trabalhar em conjunto no domínio do bancassurance a longo prazo", ratificam em comunicado.

Para o CEO da Liberty Seguros, Juan Miguel Estallo, "a agilidade, entusiasmo, integridade e originalidade do Bankinter são a combinação perfeita com o compromisso [do segundo] com a tecnologia e com os produtos modulares", acrescenta ainda que "colocando as pessoas em primeiro lugar e simplificando os processos" esperam que os clientes venham até ao banco para poder "desfrutar do futuro com confiança". Já María Dolores Dancausa, CEO do Bankinter, afirma que os valores estratégicos são partilhados pelas duas entidades e que "a escolha da Liberty Seguros como parceiro foi motivada, para além da sua experiência e historial neste negócio, pela sua forte presença em mercados onde o Bankinter está presente e onde quer desenvolver esta atividade, tais como Portugal, Espanha e Irlanda".

Enquanto o desenvolvimento e o design dos produtos serão da responsabilidade da Liberty Seguros, a sua distribuição ficará à responsabilidade de todas as redes comerciais do Bankinter, tanto nos canais presenciais como nos remotos, em Portugal e Espanha.