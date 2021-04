Bankinter: Portugal contribui com 14 milhões para subida de lucros

Sede do Bankinter em Portugal fica em Lisboa. © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Abril, 2021 • 09:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O banco espanhol Bankinter lucrou 148,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2021, um aumento de 13,8% em relação ao ano anterior, com os balcões em Portugal a contribuírem com 14 milhões de euros.

Em comunicado publicado esta quinta-feira pela Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) espanhola, o grupo bancário informou que melhorou os seus principais rácios, com 11,3% na rentabilidade dos capitais próprios (ROE); 12,3% no rácio de capital 'CET1 fully loade'd, "muito superior ao requerido pelo BCE"; e 2,37% no rácio de morosidade, menos 21 pontos base do que há um ano.

Na sua nota, o Bankinter salientou que todas as margens financeiras conseguem superar não só o mesmo período de 2020, mas também 2019, o ano anterior à crise provocada pela pandemia de covid-19.

Quanto ao negócio que tem em Portugal, o Bankinter informou que o lucro antes de impostos no primeiro trimestre do ano foi de 14 milhões de euros, 25% mais do que no mesmo período de 2020.

A carteira de investimentos em Portugal atingiu 6,7 mil milhões de euros, com um crescimento de 7%, e "como é habitual, uma tendência de crescimento mais elevado nos empréstimos às empresas".

Ainda nesse país, os fundos dos clientes cresceram 10% durante o ano, para 5.000 milhões de euros, e os recursos geridos fora do balanço aumentaram ainda mais, 21% para 3.800 milhões de euros, o que resultou em melhorias em todas as rúbricas das contas de resultados: mais 6% na margem de juros, 10% de rendimento bruto e 28% na margem antes de provisões.

O grupo bancário assegurou que, apesar da persistência das dificuldades económicas provocadas pela pandemia e de um estado de emergência que continua em vigor, a atividade comercial do banco apresentou valores de captação de negócios e de clientes que comparam muito positivamente com os do mesmo período de 2020, "dando sinais positivos de reativação e demonstrando a capacidade do banco em se adaptar a tempos particularmente turbulentos".