Bar do Sheraton reabre com coleção de cocktails fora de série

Para celebrar o regresso, depois de meses de pandemia e confinamento, o Panorama Bar do Sheraton Lisboa Hotel & Spa lança uma coleção de cocktails para convencer os lisboetas a voltar.

Chama-se Saudade Cocktail Collection e é a nova "experiência imersiva multissensorial que pode desfrutar no Panorama", contando, além da vista sobre Lisboa do último piso do Sheraton, com elementos de "realidade virtual, música e apresentações surpreendentes", promete o hotel.

"Inspirada no sentimento tão português da Saudade que, na atual situação é ainda mais acentuado, a equipa de bar do Panorama criou uma coleção de cocktails que nos transportam às viagens, à cultura, às emoções e a pessoas", explica, para apresentar 16 propostas que incluem óculos de realidade virtual e apresentações únicas - um deles, por exemplo, vem numa banheira, e outro sob a forma de uma bomba de gelo para o cliente partir à martelada.

É a forma de o Panorama dar as boas vindas aos clientes, de volta a casa, para experimentar um mundo novo (veja-os na fotogaleria).

Eis a descrição de alguns dos 16 cocktails, como a casa os apresenta: No Praia, "os óculos VR e o sabor fazem viajar até uma praia paradisiaca"; Amália é criado a partir de "uma das bebidas preferidas da diva portuguesa, a ginja, para saborear ao som dos seus fados que podemos ouvir através dos phones disponibilizados pelo bar"; Furor é feito para "libertar emoções, com um cocktail servido em bola de gelo para o cliente partir com um martelo"; Bem-Estar serve-se "numa banheira com uma bomba de banho efervescente"; e Conversas numa "fonte com 4 bicas".