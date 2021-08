Bares dos comboios ainda sem pagamento por Multibanco

Carruagem de 1.º classe do comboio Intercidades na estação de Santa Apolónia, em Lisboa. © Mário Cruz/Lusa

Quem viajou nos comboios Alfa Pendular e Intercidades nas últimas duas semanas poderá não ter repardo que houve mudanças no serviço a bordo. A CP mudou a empresa que presta o serviço de cafetaria nas deslocações de longo curso: a Apeadeiro 2020 ocupou o lugar da anterior concessionária, Risto Rail, do grupo Lufthansa. Mas na hora de pagar a conta ainda não dá para usar o cartão.

A situação foi testemunhada no início de agosto pelo Dinheiro Vivo e têm surgido vários relatos de passageiros relativamente à ausência do pagamento pelo Multibanco. Dentro do comboio, o funcionário da nova concessionária tem a bordo uma mala para facilitar os troços de moedas e de notas.

Questionada pelo Dinheiro Vivo, fonte oficial da CP esclarece que a situação será resolvida nos próximos dias.

"O novo prestador de serviços iniciou a sua atividade no dia 1 de Agosto de 2021 e informou a CP de que os terminais de Multibanco se encontram em preparação para distribuição, pelo que essa situação deverá ser brevemente regularizada", respondeu a transportadora.

A Apeadeiro 2020 vai operar o serviço de cafetaria nos comboios de longo curso da CP até ao final de julho de 2023. O contrato de 3 447 360 euros, mais IVA, é renovável por um ano, escreveu em julho o jornal Público.

A CP poupou 300 mil euros com a entrada da nova concessionária mas há menos opções a bordo. No caso do Alfa Pendular, passou a haver apenas um funcionário - em vez de três - porque deixou de haver serviço ao lugar. No Intercidades, não houve qualquer alteração - o serviço já era feito apenas por um funcionário.