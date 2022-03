Barkyn oferece alimentação e veterinário a cães de refugiados ucranianos

Barkyn, startup tem pacotes de subscrição para cães, que incluem ração, brinquedos e acesso a veterinários e outros serviços. Os cofundadores desta startup são Ricardo Macedo, responsável operacional, e André Jordão, CEO. (Artur Machado/Global Imagens)

A startup portuguesa Barkyn, que desenvolveu pacotes de produtos para cães, que incluem ração, brinquedos e serviços de saúde, vai assegurar a alimentação e o aconselhamento veterinário dos cães de famílias ucranianas em Portugal, Espanha e Itália. A empresa vai fornecer este apoio a refugiados durante dois meses, livre de custos, apoiando no processo de realojamento e adaptação, afirmam em comunicado.

O apoio pode ser requerido até final de março, bastando enviar o estatuto de refugiado, bem como a documentação do cão.

As famílias ucranianas, para além das rações, recebem acesso ilimitado aos veterinários Barkyn durante o período referido, com quem vão poder conversar sobre a saúde do seu animal, totalmente livre de custos, afirma a empresa.

O CEO da marca, André Jordão, afirma que "todos os cães merecem uma vida boa com a sua família. Por isso, queremos que estas famílias saibam que durante este período de adaptação podem contar com alimentação para os seus cães, bem como aconselhamento veterinário suportado pela Barkyn. Esta é a nossa forma de ajudar e cuidar destas famílias".