Bayard: Quando a pandemia os leva de volta ao ponto de partida

Cada lata de rebuçados tem uma mensagem personalizada. © FOTO: DR

Combater o isolamento, um rebuçado de cada vez. A ideia da nova campanha da Dr. Bayard quer aproximar as famílias e inverter um pouco o ciclo, mais associado aos tradicionais rebuçados artesanais portugueses, cuja tradição ditava serem oferecidos pelos avós aos netos.

A marca percebeu que entre os grupos mais afetados pelo isolamento dos últimos longos meses provocado pela pandemia estavam os mais idosos e, aproveitando o Dia dos Avós, que comemora a 26 de julho, inverteu o processo. Por que não serem os netos a deixar a confusão do dia-a-dia e a aproximar-se dos seus avós e recuperarem a tradição de oferecer um rebuçado?

Daniel Matias, atual CEO da empresa e neto do fundador, explica ao Dinheiro Vivo que se quis "fazer esta campanha para celebrar o Dia dos Avós - porque neste último ano e meio houve muito isolamento e as pessoas com mais idade foram as que ficaram mais à parte e sentiram-se mais sozinhas -, quase numa homenagem a todos os avós, e seria esta a altura certa para lançar a campanha, que começou no dia 5 de julho e vai decorrer até dia 26, o Dia dos Avós".

Daniel acrescenta que "todos nós conhecemos casos de familiares diretos ou de amigos e todos ficámos sensibilizados com esses casos de pessoas mais isoladas. Foi esse um bocadinho o espoletar desta campanha, as experiências de quem está à nossa volta".

A campanha decorre apenas em canais digitais, como o site da empresa e as redes sociais, e é no próprio site que se pode fazer a personalização da mensagem que se quer enviar. "Lançámos a campanha com um vídeo nos nossos canais digitais e temos a componente de envolvimento da comunidade. A ideia é que os nossos consumidores possam oferecer uma lata com uma mensagem personalizada, tentámos assim inverter a ideia de que são os avós a oferecer os rebuçados aos netos; aqui é ao contrário, em forma de agradecimento e homenagem aos mais idosos. Basta irem ao site onde há um campo para preencher a mensagem personalizada que vai depois dentro da lata e que é enviada ao destinatário, num processo completamente digital e exclusivo, não há acesso à campanha em nenhum ponto físico. O custo é de 7,95 euros por cada lata, mais portes de envio, o que quer dizer que ficará em cerca de 10 euros. Optámos por manter o preço da lata original sem mensagem, não faria sentido subir o preço para esta campanha e assumimos o custo de personalização do produto", refere ainda o responsável que admite também que a Dr. Bayard sentiu algum declínio nas vendas durante a fase de confinamento, mas que sente já alguma recuperação.