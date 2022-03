Bayer com lucro de mil milhões em 2021, após perdas em 2020

© EPA/SASCHA STEINBACH

Segundo a Bayer, que apresentou os resultados do quarto trimestre e da totalidade do ano passado, "2021 foi operacional e estrategicamente bem-sucedido".

O presidente da Bayer, Werner Baumann, disse, ao apresentar os números, que as previsões não foram apenas cumpridas, mas superadas e que as três divisões da empresa cresceram, avançou a agência EFE.

O volume de negócios do grupo alemão aumentou no ano passado para 44.081 milhões de euros (+6,5% ou +8,9% descontando os efeitos das taxas de câmbio), apesar dos custos de produção mais elevados, em parte devido à inflação.

Adicionalmente, a Bayer registou um lucro operacional de 3.353 milhões de euros, face a um prejuízo de 16.169 milhões de euros no ano anterior.

A divisão de farmácias beneficiou do forte aumento nas vendas do medicamento Eylea, contra a degeneração macular húmida relacionada com a idade (+18,7% descontando os efeitos negativos das taxas de câmbio).

A Bayer também vendeu mais sementes de milho e produtos fitossanitários, devido ao aumento da procura na América Latina e na América do Norte, tendo beneficiado do aumento dos preços.

Aumentaram ainda as vendas de herbicidas (+15,4%), fungicidas (+13,8%) e soja (+14,9%).

A Bayer destacou a subida dos preços dos herbicidas com glifosato e o aumento das vendas do fungicida Fox Xpro na América Latina.

O grupo teve despesas extraordinárias de 3.942 milhões de euros (23.264 milhões de euros em 2020), para provisões para processos judiciais nos Estados Unidos da América, pelo uso de glifosato e para despesas de reestruturação na divisão fitossanitária.

Da mesma forma, a companhia aumentou a dívida líquida para 33.137 milhões de euros (+10,3%).

O conselho de administração e fiscalização da Bayer vai propor na próxima assembleia geral de acionistas a distribuição de um dividendo de dois euros por ação, tal como no ano passado, ou seja, 1.965 milhões de euros no total.

A Bayer prevê este ano uma faturação de 47 mil milhões de euros, se se mantiver "um ambiente geopolítico estável na Europa Oriental, onde a situação mudou drasticamente".