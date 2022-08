Bayer passa de prejuízos a lucros de 2.993 milhões até junho

© EPA/SASCHA STEINBACH

O grupo Bayer revelou esta quinta-feira que passou de um prejuízo de 246 milhões de euros até junho do ano passado para um lucro de 2.993 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, em termos homólogos.

Este resultado líquido ficou a dever-se ao aumento nas vendas de herbicidas e fungicidas, bem como medicamentos sem receita médica contra alergias e resfriados, justifica a multinacional químico-farmacêutica alemã em comunicado.

O volume de negócios teve um aumento homólogo no primeiro semestre para 27.458 milhões de euros, isto é, mais 18,4% ou 12,1% descontados os efeitos cambiais e de carteira, após o aumento dos preços.

O resultado operacional, entretanto, melhorou no primeiro semestre para 4.381 milhões de euros (+446,3%).

No entanto, a Bayer sofreu no segundo trimestre um prejuízo de 298 milhões de euros, contra um prejuízo de 2.335 milhões no trimestre homólogo do ano anterior, devido a despesas extraordinárias de 2.111 milhões de euros (contra 3.901 milhões de euros em igual período do ano passado).