Bayer reduz prejuízos para 246 milhões no primeiro semestre

O grupo alemão Bayer anunciou esta quainta-feira perdas líquidas de 246 milhões de euros no primeiro semestre, menos 96,9% do que há um ano, graças à recuperação do negócio farmacêutico e à elevada procura de sementes e produtos fitofarmacêuticos.

A Bayer informou hoje que o volume de negócios aumentou no mesmo período para 23.182 milhões de euros (+1,2%) e que registou um lucro operacional de 802 milhões de euros (contra uma perda de 8.285 milhões de euros na primeira metade de 2020).

As taxas de câmbio pesaram em 153 milhões de euros no lucro bruto de exploração no segundo trimestre.

A Bayer, que registou um lucro líquido de quase 2.100 milhões de euros no primeiro trimestre, teve novamente de fazer provisões de 3.500 milhões de euros para os processos judiciais relativos ao glifosato nos EUA.

No segundo trimestre, portanto, teve também uma rubrica extraordinária negativa de 3.900 milhões de euros, também devido a depreciações e custos de reestruturação.

O Presidente executivo (CEO) da Bayer, Werner Baumann, espera uma dinâmica de vendas positiva contínua em todos os negócios e está a rever em alta a previsão para 2021.

Baumann prevê vendas de cerca de 44.000 milhões de euros em 2021 (anteriormente no máximo 43.000 milhões de euros) e um lucro de exploração entre 11.200 e 11.500 milhões de euros, como anteriormente.