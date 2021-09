BBVA MIDAS sem autorização nem registo para intermediação financeira

CMVM © JOSƒ PEDRO MONTEIRO

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Setembro, 2021 • 14:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) avisou esta sexta-feira que a entidade BBVA MIDAS, que detém o site na internet https://bbvam-privileges.com, não está autorizada nem registada junto deste regulador para exercer qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal.

"A entidade BBVA MIDAS, detentora do website https://bbvam-privileges.com/ não está autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal", lê-se na nota publicada no 'site' do regulador.

A CMVM avisa também que a BBVA MIDAS não está "legalmente habilitada" para realizar publicidade ou prospeção de clientes com vista a celebrar contratos de intermediação financeira.

A entidade reguladora esclarece ainda que a BBVA MIDAS, "ao contrário do divulgado, não tem qualquer relação com o intermediário financeiro Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., sucursal em Portugal, registado na CMVM, e que não é objeto da presente comunicação nem, de qualquer forma, visado pela mesma".

A CMVM avisa que todas as pessoas e entidades que estabeleceram qualquer relação comercial com a BBVA MIDAS que podem contactá-la através do número 800 205 339 (linha verde), ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt.