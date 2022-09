BCE dá aval à recondução de Amado e Maya na liderança do BCP

Miguel Maya foi reconduzido como presidente executivo do Millennium BCP para o quadriénio 2022-2025 © LUSA

Nuno Amado e Miguel Maya foram reconduzidos como presidente do conselho de administração e presidente executivo do Millenium BCP, respetivamente, para o quadriénio 2022-2025. A nova direção iniciou funções esta segunda-feira depois o aval do Banco Central Europeu (BCP), segundo uma nota que o banco enviou esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

"O Banco Comercial Português, S.A. informa que, na sequência da receção do ofício do Banco Central Europeu sobre a avaliação da adequação dos membros do conselho de administração e da comissão de auditoria eleitos na assembleia-geral de acionistas de 4 de maio de 2022 para o quadriénio 2022-2025, o conselho de administração iniciou funções" esta segunda-feira, lê-se no comunicado.

Na sequência da desistência de Clara Raposo e Teófilo Fonseca, o BCP tem "em curso a identificação e seleção de dois membros não executivos nos termos dos normativos do Banco relativos ao planeamento de sucessão", revela o mesmo comunicado. "A conclusão deste processo será oportunamente divulgada e não prejudica o regular funcionamento do conselho", ressalva o banco.

"Clara Raposo e Teófilo da Fonseca, não foram objeto da avaliação de adequação referida, uma vez que comunicaram, por motivos de ordem pessoal, indisponibilidade para integrarem o conselho de administração", de acordo com a informação enviada à CMVM.