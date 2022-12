BCE mantém requisito de capital do Bankinter para 2023

Sede do Bankinter em Portugal fica em Lisboa. © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Dezembro, 2022 • 11:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco Central Europeu (BCE) manteve o nível mínimo de capital exigido ao Bankinter para 2023, uma vez que o perfil de risco do banco não registou alterações, anunciou hoje a entidade financeira espanhola.

Assim, o supervisor europeu decidiu manter o nível de capital principal - CET 1 - em modo consolidado em 7,726%, e o rácio de capital total exigido nos 11,79%.

"O supervisor considera que o perfil de risco do Bankinter se mantém inalterado, pelo que decidiu não modificar o nível mínimo de capital exigido. O banco continua a integrar o grupo de entidades espanholas e europeias com o requisito de capital mais baixo, facto que se deve à habitual prudência na política de riscos desenvolvida pelo Bankinter", refere o banco em comunicado hoje divulgado.

O requisito CET1 consiste num nível mínimo de CET1 exigido pelo Pilar 1 de 4,50%, o requisito do Pilar 2 (P2R) e a almofada de segurança do capital de 2,50%.

Os rácios mínimos incluem um requisito de capital por P2R nos 1,29% - sendo 0,726% coberto pelo CET1 -, do qual 0,09% é determinado por expectativas do BCE em provisões prudenciais.

Antes do final do exercício, em setembro, estes parâmetros de solvência "estavam muito acima" dos requisitos do BCE, segundo o banco, tendo o CET1 fully loaded sido 11,90% e o rácio de capital total 15,2%.