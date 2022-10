BCP aprova cooptação de dois administradores não executivos

© AFP PHOTO/ PATRICIA DE MELO MOREIRA

O Conselho de Administração do BCP anunciou esta terça-feira que aprovou a cooptação de Altina Sebastián e de Pedro Ferreira Malaquias como administradores não executivos independentes, preenchendo assim as vagas existentes naquele órgão do banco.

"O Banco Comercial Português, S.A. informa que o seu Conselho de Administração, em conformidade com a lei e com os normativos do banco relativos ao Planeamento de Sucessão, aprovou esta terça-feira a cooptação da professora Altina Sebastián e do Dr. Pedro Ferreira Malaquias como administradores não executivos independentes do banco, preenchendo assim as vagas existentes no Conselho de Administração", pode ler-se num comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o documento, "a cooptação ficou sujeita à condição suspensiva da obtenção de autorização por parte do Banco Central Europeu para o exercício de funções e será apresentada para ratificação na próxima Assembleia Geral do Banco".

O Conselho de Administração do BCP para o quadriénio 2022/2025 entrou em funções em 05 de setembro, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter avaliado positivamente os gestores eleitos na assembleia-geral da instituição bancária.

Num comunicado divulgado na altura, o BCP indicou que estava em curso "a identificação e seleção de dois membros não executivos nos termos dos normativos do Banco relativos ao Planeamento de Sucessão".

O Conselho de Administração integra o presidente Nuno Amado, os vice-presidentes Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia, Valter Rui Dias de Barros e Miguel Maya, que se mantém como presidente executivo (CEO).

Os restantes elementos são Ana Paula Alcobia Gray, Cidália Maria Mota Lopes, Fernando da Costa Lima, João Nuno de Oliveira Jorge Palma, José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha, Lingjiang Xu, Lingzi Yuan (Smilla Yuan), Maria José Henriques Barreto de Matos de Campos, Miguel de Campos Pereira de Bragança, Rui Manuel da Silva Teixeira e Xiaoxu Gu (Julia Gu).

A Comissão Executiva, além de Miguel Maya, integra os vice-presidentes Miguel de Campos Pereira de Bragança e João Nuno de Oliveira Jorge Palma. Este órgão é ainda composto por Rui Manuel da Silva Teixeira, José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha e Maria José Henriques Barreto de Matos de Campos.