BCP concedeu mais de 8500 milhões de euros em moratórias

O Millennium bcp registava, no final de 2020, um total de 8569 milhões de euros em créditos abrangidos com as moratórias pública e privadas.

No caso das famílias, o banco concedeu mais de 102 mil moratórias, num montante global de 4085 milhões de euros.

Em termos de empresas, o BCP concedeu moratórias num montante total de 4483 milhões de euros.

Trata-se, no global, de "uma de redução de quase 600 milhões de euros" em termos de créditos com moratórias ativas, indicou Miguel Maya, presidente executivo do BCP, na conferência de apresentação dos resultados do banco, transmitida online.

Adiantou que o banco concedeu 2,2 mil milhões de euros em linhas de financiamento covid-19, através de mais de 18 mil operações.

Atualizada às 17H50 com mais informação