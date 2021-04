BCP disponibiliza linhas de 1200 milhões para apoio a PMEs afetadas pela crise

O Millennium bcp vai passar a disponibilizar duas linhas de crédito no valor global de 1200 milhões de euros, ao abrigo do Fundo de Garantia Pan-Europeu, para apoiar pequenas e médias empresas (PME) afetadas pela atual crise económica.

Os dois contratos referentes às linhas de crédito foram assinados esta quarta-feira pelo BCP e o Fundo Europeu de Investimento (FEI), do Banco Europeu de Investimento (BEI), refere o BCP em comunicado.

"O Millennium bcp assina hoje o maior contrato de sempre com o FEI / BEI em Portugal, sinalizando também desta

forma o seu compromisso com as empresas a operar em Portugal", afirma Miguel Maya, presidente-executivo do BCP, citado no comunicado.

As duas linhas de crédito, "com condições preferenciais", estarão disponíveis para as PME afetadas pela crise provocada pelas medidas restritivas adotadas pelo Governo no âmbito da epidemia do novo coronavírus.

O objetivo do financiamento agora disponibilizado é ajudar as PME a "manter os respetivos planos de crescimento e desenvolvimento a médio e longo prazo". Na linha com garantia 'Uncapped' estão disponíveis até 527 milhões de euros e na linha com garantia 'Capped' o montante ascende até 650 milhões de euros.

"Assumindo até 70% do risco dos financiamentos concedidos pelo Millennium bcp às PME através do EGF (Fundo de Garantia Pan-Europeu), o FEI vai promover a concessão de financiamento novo", destaca o BCP.