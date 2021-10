BCP e FEI anunciam verba de 1650 milhões para financiar PME

Balcão do banco Millennium BCP © Bruno Lisita / Global Imagens

O Millennium bcp e o Fundo Europeu de Investimento (FEI) vão disponibilizar mais 1650 milhões de euros para financiar pequenas e médias empresas portuguesas.

Para tal, as duas entidades renovaram a sua parceria, com a assinatura de dois acordos que visam "proporcionar liquidez adicional às Pequenas e Médias Empresas portuguesas" afetadas pela crise provada pelas medidas adotadas na gestão da pandemia.

"O FEI dará ao Millennium bcp uma garantia de até 1155 milhões de euros, com o objetivo de canalizar 1650 milhões de euros para a economia", adianta o BCP num comunicado divulgado esta quinta-feira.

O BCP "concederá assim financiamento em condições mais favoráveis, assegurando que as PME portuguesas dispõem de liquidez suficiente e continuando a apoiar o seu crescimento e desenvolvimento a médio e longo prazo. O FEI assumirá até 70% do risco dos empréstimos que o BCP concede às PME", explica o banco.

"O Millennium bcp, durante o período mais critico da pandemia [2020 e 2021], financiou mais de 40 mil empresas com um total na ordem dos 6 mil milhões de euros", afirmou Miguel Maya, presidente executivo do BCP citado no mesmo comunicado.

"Com o acordo agora estabelecido, o banco reforça fortemente as capacidades para apoiar o crescimento, contribuindo para que o tecido empresarial se torne mais competitivo e possa efetuar os investimentos e beneficiar das oportunidades que resultam da transição para uma economia mais resiliente, verde e digital", frisou.

Segundo o comunicado, estes acordos são apoiados pelo Fundo Europeu de Garantia, que faz parte do pacote de 540 mil milhões de euros da União Europeia para fazer face ao impacto económico das medidas impostas no âmbito da estratégia de gestão da pandemia de Covid-19.

Já em abril tinham sido contratualizadas garantias, tendo o BCP e o FEI anunciado que iriam disponibilizar cerca de 1200 milhões de euros em apoio às PME portuguesas.

"Isto significa que, graças à parceria renovada entre o FEI e o Millennium bcp, mais de 2850 milhões de euros em novos financiamentos serão disponibilizados às empresas portuguesas", salienta o BCP.