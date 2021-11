BCP mandata bancos para emitir 300 milhões em dívida subordinada

O CEO do banco Millennium BCP, Miguel Maya, durante a conferência de imprensa de divulgação dos resultados do 1.º trimestre de 2021 da instituíção bancária, na sede do Tagus Park em Oeiras, 17 de maio de 2021. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O Millennium bcp anunciou esta terça-feira que mandatou quatro bancos para prepararem uma emissão de dívida subordinada.

"O Banco Comercial Português, S.A. informa que mandatou o Credit Suisse, a Goldman Sachs Bank Europe SE, o JP Morgan e o Millennium BCP para atuar como Joint Lead Managers no contexto de uma potencial emissão de títulos de dívida subordinada", refere o banco num comunicado divulgado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Segundo o IFR, a emissão será no montante de 300 milhões de euros.

O BCP adianta que a emissão a preparar será ao "abrigo do seu Euro Note Programme, denominada em Euros, a taxa fixa, com prazo de 10 anos e 6 meses e possibilidade de reembolso antecipado, por parte do banco, uma vez decorridos 5 anos e 6 meses".

"Pretende-se que a emissão venha a preencher os requisitos regulamentares necessários para ser classificada como instrumento de fundos próprios de nível 2", salienta.

Acrescenta que, "dependendo das condições de mercado, o banco poderá decidir realizar a operação em breve".

A emissão deverá ter um rating de 'Ba3' pela Moody's, de 'B+' pela Fitch e de 'BB' pela DBRS, segundo o IFR.

