BCP passa a usar apenas eletricidade 'verde' em 2021

O Millennium bcp anunciou esta terça-feira que, em 2021, vai utilizar apenas eletricidade renovável nas suas instalações em Portugal.

Explica, em comunicado, que vai a eletricidade 100% verde será fornecida por "um mix de energia produzida pela central fotovoltaica do banco e de energia adquirida com certificado de origem renovável".

"Acreditamos que a liderança de uma instituição como o Millennium bcp não se mede apenas pelas suas quotas de mercado, mas também pela forma como serve a comunidade e contribui para a sustentabilidade da sua atividade e do planeta", afirma Miguel Maya, presidente executivo do banco, citado no mesmo comunicado.

Adianta que, "a utilização apenas de eletricidade 100% verde já em 2021 sinaliza bem a importância que damos aos aspetos relacionados com temas ESG (Environmental, Social and Governance)".

O BCP lembra que no ano de 2020 toda a eletricidade usada pelo banco nas suas instalações dos serviços centrais, no Taguspark, em Oeiras, foi de origem renovável.

"A central fotovoltaica que o Millennium bcp tem nas suas instalações no Taguspark é composta por 3.703 painéis, instalados em três edifícios e é responsável, atualmente, por cerca de 10% de toda a energia consumida pelo banco nos serviços centrais", explica.