BCP perdeu 191 trabalhadores e fechou 27 balcões em 2020

O presidente do Millennium bcp, Miguel Maya, na apresentação dos resultados do banco © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O Millennium bcp fechou o ano de 2020 com menos 191 trabalhadores face ao ano anterior, tendo fechado 27 balcões.

O BCP terminou o ano com 7013 trabalhadores na atividade em Portugal e 478 agências.

O banco anunciou esta quinta-feira que registou um lucro líquido de 183 milhões de euros em 2020, o que corresponde a uma queda de 39%, devido ao impacto negativo de provisões e imparidades, nomeadamente para fazer face a eventuais perdas relacionadas com as medidas adotadas pelo Governo no âmbito da epidemia do novo coronavírus.

