BCP pondera fusão com Banco Montepio

O BCP pondera uma fusão com o Banco Montepio caso seja necessária uma intervenção. O banco liderado por Miguel Maya manifestou esta semana ao ministro das Finanças, João Leão, a sua disponibilidade para absorver as operações da instituição liderada por Pedro Leitão.

Segundo o semanário Expresso (texto reservado a assinantes) deste sábado, o tema foi levantado numa reunião de João Leão com banqueiros por causa do prolongamento das moratórias de crédito até final de setembro de 2021.

No final de julho, na conferência de imprensa de apresentação de resultados anuais, o líder do BCP afastava a hipótese de o banco crescer por aquisições. Miguel Maya lembrou, no entanto, que “qualquer operação que vá ao mercado é dever de uma equipa diligente de olhar para o mercado. Qualquer operação a acontecer temos a obrigação de olhar para ela”.

A notícia surge numa altura em que o Banco Montepio vai reduzir o pessoal entre 600 e 900 trabalhadores, segundo uma comunicação interna enviada na sexta-feira a que o jornal digital Eco teve acesso. Está ainda previsto o fecho de 37 balcões e há outros 40 cuja continuidade está sob análise.