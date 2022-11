BCP quer reduzir capital social para reforçar fundos elegíveis para distribuir

Miguel Maya, CEO do Millennium BCP

O BCP convocou, para o dia 20 de dezembro, uma Assembleia Geral (AG) para deliberar o "reforço dos fundos suscetíveis de qualificação regulatória como distribuíveis", através da redução do capital social, segundo um comunicado ao mercado.

Na nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco indicou que a reunião, convocada pelo Conselho de Administração, pretende votar "a alteração do n.º 1 do artigo 4.º do contrato de sociedade (capital social) com vista à reformulação das rubricas do capital próprio, compreendendo o reforço dos fundos suscetíveis de qualificação regulatória como distribuíveis, mediante a redução do capital social em 1.725.000.000 euros, sem alteração nem do número de ações nem da situação líquida".

Os acionistas do BCP irão ainda "deliberar sobre a ratificação da cooptação pelo Conselho de Administração de dois administradores para o mandato de 2022/2025" e "sobre a eleição de vogal suplente da Comissão de Auditoria para o mandato 2022/2025".

O BCP registou 97,2 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, uma subida de 63% face a igual período do ano passado.

Este comportamento foi suportado no aumento dos proveitos provenientes da atividade principal do grupo e numa gestão dos custos operacionais recorrentes.