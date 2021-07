BCP reduz participação no capital da Reditus de 2,295% para 1,134%

Miguel Maya, presidente do BCP

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Julho, 2021 • 11:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Banco Comercial Português (BCP) reduziu a sua participação no capital social da Reditus de 2,295% para 1,134%, informou a Reditus à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o comunicado enviado ao mercado, a Reditus recebeu, em 14 de julho, "do Banco Comercial Português, S.A a informação, prestada nos termos dos artigos 16.º e 20.º do Código de Valores Mobiliários, de que no dia 14 de julho de 2021 reduziu a sua participação social no capital social da Reditus SGPS, S.A. de 2,295% para 1,134%".

A Reditus registou prejuízos de 1,06 milhões de euros em 2020, valor que compara com lucros de 49 mil euros no ano anterior, segundo os resultados do grupo divulgados no início de junho.