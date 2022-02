BCP sem "relações relevantes" na Ucrânia e Rússia, garante não ter exposição "material" à guerra

CEO do banco Millennium BCP, Miguel Maya. © TIAGO PETINGA/LUSA

O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, garantiu esta segunda-feira que o banco não tem uma exposição "direta" e "material" na Ucrânia ou na Rússia, que possa vir a colocar a instituição numa situação difícil na sequência da invasão do território ucraniano pela Rússia. No entanto, num cenário macroeconómico, o gestor prevê que a economia portuguesa sentirá um impacto e, por arrasto, a degradação do contexto macroeconómico também poderá ser sentida pelo BCP, mas salienta que o momento é de "enorme prudência" quanto a leituras.

Tendo em conta que o BCP, enquanto grupo bancário, tem atividade na Polónia - partilha fronteira com a Ucrânia e também tem um passado ligado à Rússia -, Miguel Maya foi questionado sobre a exposição da instituição face à divida soberana, bem como sobre as relações que possam existir com empresas ucranianas e russas. O banqueiro garantiu que o BCP não tem exposição "direta" e "material" ao risco que a guerra na Ucrânia possa gerar, sublinhando que o grupo não tem "relações relevantes" com a Ucrânia e a Rússia, independentemente de ter atividade na Polónia.

Miguel Maya também esclareceu que o grupo não detém divida em países como Suécia ou FInlândia, dois países que já foram visados pelo governo de Vladimir Putin, na sequência da guerra na Ucrânia. Por isso, o CEO do BCP afastou quaisquer "impactos diretos especificos na operação do BCP". "Nessa vertente não existem riscos específicos", disse.

Contudo, já num cenário macroeconómico, Miguel Maya admitiu que a guerra terá impacto na economia europeia e, embora considere que a economia portuguesa não tenha também "relações relevantes" com ambos os Estados, o conflito poderá gerar impactos para Portugal. Nesse sentido, e por arrasto, o gestor admitiu que o BCP poderá sentir também consequências com a eventual deterioração do contexto macroeconómico.

"A guerra na Ucrânia terá implicações no aumento do preço da energia à escala global, que afetam a economia europeia e mundial", afirmou, evidenciando que, no que toca a relações comerciais diretas, Portugal "não tem grande relação nem com a Ucrânia nem com a Rússia" e, por isso, "não é tema que cause grande apreensão".

Miguel Maya afirmou, ainda assim, que "ainda é cedo para se ter certezas", que o momento exige "enorme prudência". Por isso, assegurou que o banco está "atento aos diversos cenários".

Esta segunda-feira, o BCP apresentou os resultados de 2021. O grupo viu o lucro cair 24,6% para 138,1 milhões de euros.