BCP tem 730 milhões de crédito em moratória

Balcão do banco Millennium BCP © Bruno Lisita / Global Imagens

O Millennium bcp ainda tem 730 milhões de euros de crédito abrangido por moratória, sendo que 624 milhões de euros são relativos a crédito concedido a empresas.

No caso das famílias, o banco tem 106 milhões de euros de empréstimos abrangidos pela medida, adianta o banco no comunicado com os resultados dos nove meses divulgado esta quarta-feira.

A moratória pública terminou no final de setembro para a generalidade dos contratos abrangidos, mas as adesões efetuadas entre janeiro e março beneficiam da medida por um prazo até nove meses. As moratórias privadas, incluindo a da Associação Portuguesa de Bancos, já tinham expirado.

"Estamos tranquilos. Não quer dizer que não haja situações preocupantes. Cada situação em si é preocupante", disse Miguel Maya, presidente executivo do BCP na conferência de apresentação de resultados do banco, que também foi transmitida online. "Há problemas com muitas árvores mas a floresta não tem problemas", adiantou.

Segundo o comunicado do BCP, "o valor total da carteira objeto de moratória que transita para o período posterior ao final de setembro de 2021 ascendia a 730 milhões de euros, evidenciando uma redução 90% e 91,6%, respetivamente, face aos 7.336 milhões de euros existentes no final de junho de 2021 e 8.679 milhões de euros registados no final do ano de 2020".

"A referida diminuição significativa registou-se quer no segmento de famílias, quer de empresas, verificando-se que

do montante total de moratórias que continuam ativas para o mês de outubro, 85% diz respeito a operações de

crédito contratadas por empresas e 15% por famílias", frisa.