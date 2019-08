BCP volta a mandar no PSI-20

O BCP voltou a ser a empresa com mais peso no principal índice bolsista português. O banco liderado por Miguel Maya ocupa a primeira posição no índice de representatividade do PSI-20, com 14,09%. Até ao final do ano passado, esta posição pertencia à EDP.

Segundo o Jornal de Negócios desta quarta-feira, a Jerónimo Martins passou a ser a segunda empresa com maior peso no PSI-20, com 13,42%. O grupo retalhista ganhou três posições face à lista divulgada no final de 2018.

A terceira posição passou para a EDP, com um peso de 12,63% no principal mercado de ações português.

A NOS passou a ser a quarta empresa com maior peso no PSI-20, com uma quota de 11,42%. A operadora liderada por Miguel Almeida suplantou a Galp Energia, que terminou o ano passado na segunda posição e que baixou para o quinto lugar.

A ponderação das cotadas no PSI-20 – atualmente com 18 cotadas – é definido através do volume movimentado por cada cotada e do capital aberto (free float) ajustado à capitalização bolsista.