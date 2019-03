Conferência BCSD: Sociedade 5.0, a tecnologia para um mundo mais sustentável

Com a presença de vários especialistas nacionais e internacionais, incluindo membros do governo, a conferência anual da Business Council for Sustainable Development Portugal (BCSD), este ano, é intitulada “Society 5.0: The Challenge of Sustainable Smart Societies”.

Na sua conferência anual, a BCSD Portugal junta especialistas em diversas áreas para refletir sobre o potencial de utilização das tecnologias 4.0 para apoiar um modelo de desenvolvimento sustentável centrado nas pessoas e no planeta. Oradores da conferência incluem o Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, o CEO da EDP e Presidente do BCSD Portugal, António Mexia.

Também estarão presentes algumas personalidades internacionais, como a Diretora de Sustentabilidade da World Wide Generation, Tauni Lanier, a especialista em alterações climáticas e diretora da Carbon Pricing Leadership Coalition do Banco Mundial, Angela Churie Kallhauge, Sogo Fujisaki, Vice-Presidente de CSR e da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável da Fujitsu Limited, e Laila Pawlak, professora na Singularity University (EUA) e CEO da SingularityU Nordic.

O BCSD Portugal, associação sem fins lucrativos que integra mais de 90 empresas de referência em Portugal ativamente comprometidas com a transição para a sustentabilidade, que no seu conjunto representam mais de 30% do PIB português, decidiu ter como mote do seu evento “The Challenge of Sustainable Smart Societies”. O tema irá permitir refletir sobre a Sociedade 5.0, um conceito pioneiro lançado pelo governo japonês, e que pressupõe a utilização e aproveitamento da tecnologia em prol de uma sociedade mais sustentável e centrada no bem-estar das pessoas.

«Quisemos juntar especialistas de diversas áreas que, graças à sua visão de futuro, têm liderado movimentos de transformação nas suas organizações e na sociedade”, explica João Wengorovius Meneses, Secretário Geral do BCSD Portugal. «Com esta conferência, pretendemos debater e partilhar experiências de sucesso nas quais, mais do que na produtividade económica, a tecnologia é posta ao serviço da humanidade». As inscrições já estão abertas.