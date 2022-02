Fachada da sede do Banco de Portugal, em Lisboa (Angelo Lucas/Globalimagem) © Angelo Lucas/Globalimagem

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Fevereiro, 2022 • 15:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O BdP lembrou que a concessão de crédito e as atividades de intermediação de crédito e de prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito "estão reservadas às entidades habilitadas a exercê-las".

As listas das entidades autorizadas para o efeito podem, assim, ser consultadas no 'site' do Banco de Portugal e no Portal do Cliente Bancário, lembrou a instituição.