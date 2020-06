BdP. Número de empresas a laborar subiu na primeira quinzena de junho

Na primeira quinzena do mês de junho mais empresas voltaram a laborar. Os resultados do inquérito do Banco de Portugal indicam que a percentagem de empresas a funcionar nos primeiros quinze dias do mês de junho aumentou face à última quinzena de maio. Assim, a percentagem de firmas em funcionamento aumentou de 92% na segunda quinzena de maio para 95% na primeira de junho.

Nota para o setor do alojamento e restauração, “onde a percentagem aumentou de 59% para 77%”. Várias unidades hoteleiras abriram portas nos primeiros dias de junho, acompanhando a abertura da época balnear nomeadamente no Algarve. Além disso, na semana passada, em Portugal registaram-se dois feriados seguidos, o que fez com que muitos aproveitassem para passear, o que ajudou muitas unidades a abrirem.

“Face à situação que seria expectável sem pandemia, 68% das empresas reportaram um impacto negativo no volume de negócios (compara com 73% na quinzena anterior). O Alojamento e restauração e os Transportes e armazenagem foram os setores onde mais empresas reportaram reduções no volume de negócios (88% e 77%, respetivamente). 24% das empresas referiram que o seu volume de negócios deverá demorar mais do que 6 meses a regressar ao nível normal e 4% consideram que o seu volume de negócios não deverá voltar a esse nível”, pode ler-se no comunicado do Banco de Portugal.

Além disso, e em comparação com a última quinzena de maio, “38% das empresas referiram uma estabilização do volume de negócios, sendo que, entre as restantes, a percentagem que assinala aumentos foi superior à proporção que assinala reduções (35% e 28%, respetivamente)”.

Ao nível do pessoal, o inquérito indica que 39% das empresas indicaram uma redução do pessoal ao serviço efetivamente a trabalhar face à situação que seria expectável sem pandemia. “As empresas do alojamento e restauração também se destacam neste caso, com 67% a referirem um impacto negativo no pessoal ao serviço (ainda assim -6 p.p. do que na quinzena anterior). Em comparação com a 2ª quinzena de maio, a maioria das empresas não reportou alteração no número de pessoas ao serviço (68%). O Alojamento e restauração foi o setor que registou a maior percentagem de empresas com aumento no pessoal ao serviço face à quinzena anterior (40%), na maioria dos casos devido à redução do número de pessoas em layoff”.

Apesar de o teletrabalho ser, desde o início de junho, recomendado para as situações em que é possível, embora não obrigatório, 47% das empresas que responderam ao inquérito indicaram que tinha funcionários em teletrabalho na primeira quinzena deste mês. E “mais de 55% das empresas não preveem o recurso às medidas de apoio do Governo excluindo o layoff simplificado. Mais de 75% das empresas considera pouco ou nada provável a alteração de forma permanente da sua atividade devido à pandemia covid-19”.