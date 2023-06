BE alerta em Bruxelas para "situação urgente" de ex-trabalhadores da refinaria de Matosinhos

© Ana Fonseca / Global Imagens

O eurodeputado do BE José Gusmão reuniu-se nesta quinta-feira, em Bruxelas, com a comissária europeia da Coesão, a portuguesa Elisa Ferreira, tendo alertado para a "situação urgente" dos ex-trabalhadores da refinaria de Matosinhos, dois anos após o encerramento.

Em comunicado divulgado após a reunião, o grupo do BE no Parlamento Europeu dá conta desta reunião, a pedido do Bloco, "para discutir a falta de soluções para os antigos trabalhadores da refinaria de Matosinhos da Petrogal" com a comissária europeia da Coesão e Reformas.

No encontro, foi abordada a "total ausência de justificação para que, dois anos depois do encerramento da refinaria, os trabalhadores continuem sem respostas e completamente abandonados", indica a bancada bloquista na nota, salientando que "a situação é urgente porque muitos dos trabalhadores já chegaram ao fim do período de subsídio de desemprego e os restantes acabam esse período no próximo mês de setembro".

Citado pela nota, José Gusmão afirma-se indignado com a situação porque "o dinheiro está disponível, os planos estão aprovados, mas muitos trabalhadores que ficaram sem emprego e vão em breve ficar sem subsídio de desemprego continuam à espera das medidas de apoio que foram prometidas".

Isto porque, de acordo com o BE, Elisa Ferreira mencionou na reunião a existência de fundos europeus que podem ser mobilizados para apoiar os antigos trabalhadores (como através do Fundo para a Transição Justa, fundos estruturais ou instrumentos ligados ao Banco Europeu de Investimento).

"A reunião reforçou a nossa perplexidade com a demora nos apoios a estes trabalhadores e a toda a comunidade afetada", adianta José Gusmão.

No final de maio passado, representantes dos trabalhadores da antiga refinaria da Galp em Matosinhos, no distrito do Porto, disseram no parlamento português que a vida dos ex-funcionários "continua muito precária", sem soluções de futuro e com o subsídio de desemprego a acabar.

O encerramento da refinaria foi comunicado pela Galp em dezembro de 2020 e concretizado no ano seguinte, num processo muito criticado pelas estruturas sindicais.

A Câmara Municipal de Matosinhos constituiu um Comité Científico e um Conselho Consultivo sobre a Reconversão da Refinaria, e em fevereiro de 2022, a Galp, a autarquia e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte adiantaram que a antiga refinaria daria lugar a uma cidade da inovação ligada às "energias do futuro".

Já este ano foi anunciada a instalação de um Centro Internacional de Biotecnologia Azul no local, que contará ainda com a colaboração da Fundação Oceano Azul.