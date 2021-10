BEI financia Galp em 732 milhões para investimentos em renováveis e mobilidade elétrica

Andy Brown, CEO da Galp © Foto: Galp

O Banco Europeu de Investimento (BEI) e a Galp assinaram três acordos de financiamento para a construção de parques de energia solar e a implantação de estações de carregamento de veículos elétricos na Península Ibérica. Segundo a empresa, os investimentos promovem não só ações climáticas, mas também a "coesão social em algumas das regiões mais frágeis em matéria de resiliência climática e económica".

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Andy Brown dá conta que as duas instituições assinaram um financiamento total de 406,5 milhões de euros, "o qual poderá aumentar até 731,5 milhões, numa fase posterior". No total, os três projetos "vão gerar em média um total de 3,6 TWh (terawatt-hora) de energia renovável ao ano, o equivalente ao consumo de energia de aproximadamente 940 mil lares".

Dos três contratos assinados, o maior, no valor de 325 milhões, vai financiar o projeto fotovoltaico da Galp em Espanha. O objetivo é financiar a construção de um "grande número" de parques de energia solar, cuja construção deverá começar nos próximos três anos. Em causa está um portefólio com uma capacidade de cerca de 2 GWp (gigawatt pico), equivalente ao consumo anual de energia de 866.400 lares. "Um montante adicional de 325 milhões poderá também ser assinado sob o formato de project finance, numa fase posterior", elevando o financiamento para este projeto para os 650 milhões.

Com dimensões que vão dos 24 MWp (megawatt pico) aos 449 MWp, os parques em causa ficarão localizados na Andaluzia, Aragão, Castela-Mancha e Estremadura, as regiões da coesão em Espanha, sublinha a Galp.

Para os projetos de solar fotovoltaico em Portugal, o BEI financia a Galp em 40 milhões, destinados à construção de quatro parques no Algarve, no município de Alcoutim, com uma capacidade total de 144 MWp. "Uma vez operacionais, espera-se que os quatro parques produzam, em média, 230 GWp de energia renovável por ano, o equivalente ao consumo anual de energia de 72.800 lares", especifica o comunicado.

Quanto à mobilidade elétrica, o BEI apoia com 41,5 milhões de euros a instalação de pontos de carregamento em Portugal e Espanha. O objetivo da Galp é implantar 5.500 pontos de carregamento até 2025, 55% dos quais serão localizados "em regiões menos desenvolvidas e de coesão de transição" em toda a Península Ibérica. A meta da empresa é ter, em 2025, 10 mil postos de carregamentos em toda a península.

No comunicado, o vice-presidente do BEI, Mourinho Félix, sublinha que estes três projetos "contribuem para os objetivos estabelecidos no Green Deal da UE e irão apoiar os objetivos de descarbonização dos países, ao mesmo tempo que impulsionam o crescimento económico, a criação de emprego e a coesão social".

Já Andy Brown, CEO da Galp, destaca: "O nosso plano de reformular o nosso portefólio está em curso, com a Galp a acelerar a integração de soluções energéticas de baixa ou nenhuma presença de carbono nos nossos negócios. O apoio do BEI é fundamental para nos ajudar a aumentar o ritmo de desenvolvimento desses projetos".