BelaVista Retail Park nasce no concelho de Sintra

O concelho de Sintra vai ganhar um novo espaço comercial. O BelaVista Retail Park deve ser inaugurado a 1 de abril, "dependendo do número de lojas/serviços que estarão prontos para abrir nesta data", refere a promotora Salam.

O espaço - onde já funcionam as lojas da CIN, da Europcar e a Feira dos Sofás - localiza-se na Estrada de Paço de Arcos, junto à rotunda de acesso ao IC19 (saída 9) e fica próximo de vários centros de escritórios e logísticos do Alto da Bela Vista, do Taguspark e do polo universitário do Instituto Superior Técnico.

No BelaVista Retail Park vão abrir nos próximos meses a farmácia S. Francisco Xavier, o restaurante Delicatesse, o ginásio de escalada Altissimo (o primeiro da cadeia francesa em Portugal e o maior rocódromo do país, com paredes de competição de dimensão olímpica), a academia de dança Feel It Dance Company e o Fitness Hut.

O parque de estacionamento tem mais de 130 lugares, mas já se iniciaram os trabalhos de preparação da segunda fase para que seja expandido e exista uma melhoria nos acessos. Nesta segunda fase será criada uma explanada e abrirá uma pastelaria/padaria.

Com este projeto a Salam espera, "poder contribuir para a dinamização do retalho e para a criação de uma nova centralidade na zona do Cacém e do Alto da Bela Vista, através de um espaço convidativo, com um look atrativo e acima de tudo conveniente para todos os que habitam e trabalham nesta área e arredores," diz Sofia Necel, da administração.