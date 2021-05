Benamôr lança champô sólido

© D.R.

A Benamôr acaba de lançar no mercado um champô sólido com óleo essencial de alecrim, erva aromática conhecida pelos seus benefícios refrescantes e reparadores.

O novo produto da marca portuguesa é enriquecido com um agente condicionador 100% natural e com óleo de alecrim biológico., garantindo a limpeza do cabelo, purificando-o e deixando-o macio e sedoso, sublinha a empresa em nota enviada à imprensa.

O 'Champô Sólido Purificante Alecrim' é embalado dentro de um boião de alumínio, conferindo ao produto um selo de sustentabilidade. Afinal, o alumínio é o campeão da economia circular e o mais reciclado e reciclável da indústria cosmética

A sua embalagem permite também que seja facilmente transportável, para o ginásio, de fim-de-semana ou até mesmo de férias.