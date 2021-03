Benetton lança em Florença conceito de loja com materiais sustentáveis

A nova loja da Benetton, em Florença © Benetton

A Benetton apresentou em Florença, Itália, um conceito de loja que utiliza materiais sustentáveis e tecnologias que permitem economizar energia, numa nova abordagem com baixo impacto ambiental.

"Esta loja é um conceito único em todo o mundo, estudado para dar início a uma nova fase da nossa empresa", explicou, em comunicado, o administrador-delegado do grupo Benetton, Massimo Renon.

O pavimento deste novo espaço é feito de cascalho do rio Piave e restos de madeira das faias derrubadas pela tempestade de Vaia e os interiores foram produzidos com materiais criados pela integração de resíduos da indústria têxtil.

"Os consumos energéticos são reduzidos em 20% em comparação com os de uma loja padrão, graças a uma tecnologia sofisticada que permite maximizar a eficiência energética, gerindo automaticamente os sistemas em função do afluxo de pessoas. Em nome da economia de energia também as novas vitrinas, que são equipadas com ecrãs LED transparentes", anuncia a empresa.

Quanto ao vestuário propriamente dito, a Benetton explica que tem uma "ampla oferta" de peças sustentáveis, em algodão orgânico, reciclado ou BCI (Better Cotton Initiative, o maior programa do mundo de sustentabilidade do algodão), nylon regenerado e fibras naturais. A mesma filosofia verde é estendida às embalagens, com sacos de algodão orgânico, laváveis e infinitamente recicláveis, ou de papel de florestas sustentáveis (com certificação FSC - Forest Stewardship Council).