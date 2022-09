Benfica com prejuízo de 35 milhões na época 2021/2022

Rui Costa, presidente do Sport Lisboa e Benfica © Gerardo Santos / Global Imagens

A SAD do Sport Lisboa e Benfica reportou esta quarta-feira um prejuízo de 35,017 milhões de euros na época desportiva 2021/2022, valor que compara com os 17,38 milhões negativos na época anterior.

O resultado líquido foi "significativamente influenciado pelo resultado obtido com transações de direitos de atletas, bastante inferior aos valores alcançados nos últimos exercícios", de acordo com as contas enviadas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). "Em termos operacionais sem direitos de atletas, verificou-se uma melhoria de 37,4 milhões de euros face ao período homólogo", lê-se.

O resultado da SAD benfiquista com transações dos direitos de atletas totalizou 41,6 milhões de euros, menos 52,5% face ao registado na época 2020/2021 (87,6 milhões de euros). O valor bruto das transferências na época em análise até foi superior ao exercício transato (124,4 milhões de euros vs 110,1 milhões de euros). No entanto, a receita líquida desses negócios foram inferiores, segundo os encarnados, porque "os principais jogadores transferidos foram adquiridos por valores significativos e não são provenientes da formação".

Não obstante os rendimentos operacionais somaram 240,2 milhões de euros, "o que corresponde ao terceiro melhor exercício de sempre da Benfica SAD". O melhor desempenho em termos de rendimentos operacionais fora verificado na época desportiva 2018/2019, a última em que desportivamente as águias foram campeãs nacionais em futebol.

Excluindo transferências de atletas, os rendimentos operacionais ascenderam a 169,3 milhões de euros, mais 80,1% do que os cerca de 94 milhões alcançados no período homólogo. Neste ponto, houve um grande contributo da participação e desempenho desportivo na Liga dos Campeões, bem como do "regresso faseado do público ao estádio na época 2021/22." Garante a SAD do Benfica que este é "o mais alto de sempre na história" da sociedade anónima desportiva do clube.

Num período de agravamento dos prejuízos também os gastos operacionais se agravaram. A SAD indica que, excluindo os custos associados à venda e compra de passes de atletas, os gastos operacionais subiram 17,3%, para 242,5 milhões de euros, em termos homólogos.

A SAD explica que o aumento dos custos se deveu a "aumentos verificados nas rubricas de fornecimentos e serviços externos e de gastos com pessoal, os quais foram parcialmente compensados pela diminuição ocorrida na rubrica de amortizações e perdas de imparidades de direitos de atletas".

No final de junho, ainda assim, o ativo da SAD benfiquista tinha subido 2%, para 533,7 milhões de euros. Foi o sétimo exercício consecutivo em que o valor do ativo acelerou.

Já o passivo fixou-se em 424,7 milhões de euros, mais 11,9% face à época anterior. O crescimento do passivo é explicado pelas "variações ocorridas nas rubricas de empréstimos obtidos e de fornecedores e outros credores".

No final da época 2021/2022, o passivo representava 79,6% do ativo, "mantendo-se como um bom indicador de equilíbrio financeiro e solidez da Sociedade, e que o passivo corrente diminuiu 26 milhões de euros face a 30 de junho de 2021, correspondendo no final do exercício a um valor de 171 milhões de euros, o que significa que a maior parte do passivo não é exigível num período inferior a um ano".

A Benfica SAD revela, ainda, que o contexto pandémico e os investimentos feitos na equipa de futebol geraram um agravamento homólogo de 45,8% da dívida líquida, para 147,1 milhões de euros.

[Em atualização]