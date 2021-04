Sport Lisboa e Benfica (SLB), Estádio da Luz, futebol (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Com os festivais sob incógnita de realização, a NOS já tinha admitido que o futebol seria um território onde a operadora iria apostar com o 5G. E esta sexta-feira revelou como: a Luz, é o primeiro estádio 5G do país. Quando poderem assistir aos jogos do Benfica em casa, os mais de 65 mil adeptos terão acesso a internet móvel 10 vezes mais rápida. Com o leilão 5G ainda a decorrer, ainda não há uma data de arranque para os serviços comercias da quinta geração móvel no país.

"Este é um marco tecnológico de enorme relevância para a NOS, quer pela construção do nosso caminho de liderança no 5G, quer pela transformação do Estádio do Sport Lisboa e Benfica numa arena desportiva altamente digital e inteligente, única em Portugal. Quando o 5G for uma realidade, queremos ser os primeiros a entregá-lo às pessoas e às empresas, e sendo o futebol um território natural para a tecnologia se desenvolver, faz todo o sentido criar, desde já, todas as condições para que isso aconteça", diz Manuel Ramalho Eanes, Administrador Executivo da NOS, citado em nota de imprensa.

A operadora dotou o estádio do Benfica, clube patrocinado pela NOS, de cobertura 5G permitindo os adeptos e os colaboradores do clube aceder a uma internet móvel em média 10 vezes mais rápida, com velocidades superiores a 1 Gbps."Isto significa downloads e uploads de fotografias ou vídeos de forma quase instantânea, ou videochamadas sem qualquer interrupção, com o estádio na sua máxima capacidade", garante a companhia.

Nos últimos seis meses, uma equipa de mais de 20 profissionais, esteve a instalar antenas 5 G em cada uma das palas do estádio da Luz, garantindo a cobertura das bancadas, completada com um sistema de células 5G para cobertura de zonas estratégicas do Estádio, como Centro de Imprensa, Camarote Presidencial ou Camarote NOS.

Um trabalho que vai permitir que a capacidade da rede no espaço seja maior, processando um volume muito maior de dados. "Antes da pandemia, com a presença de público, a média de volume de dados por jogo ultrapassava 1 Terabyte, sendo expectável que com o 5G este número duplique ou triplique, dependendo da adesão das pessoas à tecnologia. Ao dotar o Estádio do Sport Lisboa e Benfica com tecnologia 5G, a NOS está, assim, a preparar-se para dar resposta a este aumento exponencial de tráfego que se espera para o futuro", refere a operadora.

"O Sport Lisboa e Benfica é um Clube onde a inovação está no centro da sua estratégia. Trata-se de um projeto transformador. Sermos o primeiro estádio 5G em Portugal é motivo de orgulho. Esta tecnologia irá aproximar ainda mais o Benfica dos seus Sócios, adeptos e simpatizantes. Significa uma experiência melhorada neste estádio, para todos os nossos adeptos e para o Benfica, como organização", diz Rui Costa, Vice-Presidente do Sport Lisboa e Benfica.

A quinta geração móvel disponível no estádio promete "transformar radicalmente" a experiência de quem assiste os jogos do clube, com "acesso a conteúdos de forma totalmente imersiva, graças à combinação do 5G com tecnologias como realidade virtual ou aumentada", mas também a "estatísticas do jogo ou dos jogadores em tempo real, possibilidade de escolher o ângulo a partir do qual se quer ver o jogo, ativando em tempo real uma das muitas câmaras que estão a ser utilizadas na emissão, ou possibilidade de fazer streaming de vídeo em direto, em alta qualidade e definição", descreve a companhia, que tem ainda os direitos dos jogos do clube e do canal do Benfica TV.

O 5G vai ainda permitir "otimizar a comunicação entre equipas técnicas, medir de forma precisa a performance dos jogadores e aceder a estatísticas e análises táticas em tempo real", assim como "beneficiará também todos os serviços relacionadas com o normal funcionamento do Clube, como emissões televisivas feitas a partir do estádio ou serviços de comércio e restauração."

5G ainda sem data de arranque

Com o leilão 5G a decorrer desde finais de novembro, ainda não há uma data para o arranque dos serviços comerciais da quinta geração móvel no país.

A 'delonga' do leilão - a fase de licitação principal (onde participam os operadores já no mercado, incluindo a NOS) decorre desde meados de janeiro, já ultrapassando as 350 rondas de licitação - levou na quinta-feira a Anacom a anunciar que vai alterar as regras do procedimento de modo a acelerar a licitação.

"Ilegal" é como a NOS considerou a decisão do regulador a meio do leilão, considerando que o único caminho que resta ao regulador é a demissão.