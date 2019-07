Benfica paga 17 milhões por Carlos Vinícius ao Nápoles

É uma das maiores contratações de sempre do Benfica. A SAD do clube encarnado pagou 17 milhões de euros aos italianos do Nápoles pelo passe do avançado brasileiro Carlos Vinícius. O anúncio foi feito este sábado através de comunicado enviado à CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. O novo reforço do Benfica assinou contrato por cinco épocas, até 2024, e tem uma cláusula de rescisão fixada em 100 milhões de euros.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Carlos Vinicius Alves Morais pelo montante de € 17.000.000 (dezassete milhões de euros) à Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.”, refere o comunicado enviado ao mercado.

Carlos Vinícius é uma das maiores contratações de sempre da história do Benfica, apenas atrás do avançado mexicano Raúl Jiménez, que acabou por custar 22 milhões ao clube presidido por Luís Filipe Vieira, e do também avançado Raul de Tomas, que envolveu um investimento de 20 milhões de euros.

Na época passada, Vinícius foi emprestado ao Rio Ave e ao Mónaco. Marcou 16 golos em 36 partidas pelos dois clubes.