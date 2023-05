Bentley aumenta centro de produção de mel para mais de um milhão de abelhas

A Bentley instalou inicialmente, em parceria com a "Buckley Bees", uma colónia de 120.000 abelhas indígenas, que agora cresce para mais de um milhão de abelhas em 17 colmeias ativas na sede da empresa. © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Maio, 2023 • 14:04

A Bentley, marca de automóveis, anunciou a expansão do seu centro de produção de mel, em Crewe, Inglaterra, para mais de um milhão de abelhas e espera atingir uma colheita recorde.

"Para celebrar o dia mundial da abelha, a Bentley tem o prazer de anunciar a expansão do Centro de Excelência de Produção de Mel da Bentley em Crewe, aumentando o tamanho da colónia das famosas "abelha Bentley" de 600.000 para mais de um milhão, através da instalação de sete novas colmeias de abelhas", indicou a empresa, em comunicado.

A marca instalou inicialmente, em parceria com a "Buckley Bees", uma colónia de 120.000 abelhas indígenas, que agora cresce para mais de um milhão de abelhas em 17 colmeias ativas na sede da empresa.

Este ano, a empresa espera que a colheita de mel possa superar o recorde atingindo no ano passado (mais de mil frascos).

O Centro de Excelência de Produção de Mel é uma das iniciativas da marca para melhorar a sustentabilidade das suas instalações.

A isto somam-se caixas artesanais para pássaros e morcegos, autoestradas para ouriços e hortas.

"As abelhas da Bentley estão presentes nas nossas instalações há quase cinco anos, produzindo mais de 2.000 frascos de mel para os nossos extraordinários colegas e clientes. Esperamos, com a instalação de sete novas colmeias, para além das dez já existentes no nosso Centro de Excelência para a Produção de Mel, que possamos aumentar ainda mais o nosso impacto positivo no ambiente local, no âmbito de um programa de sustentabilidade mais abrangente", afirmou, em comunicado, o diretor de planeamento de instalações e locais da Bentley, Andrew Robertson.

"Isto serve de garantia em como a Bentley continua a contribuir significativamente para a biodiversidade local e para a nossa ambição de sermos líderes na mobilidade de luxo sustentável", acrescentou Andrew Robertson.

A Bentley emprega cerca de 4.000 colaboradores em Crewe.