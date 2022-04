Bernardo Trindade é o novo presidente da Associação da Hotelaria de Portugal

Bernardo Trindade é o novo presidente da AHP. ( Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens ) © Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

Dinheiro Vivo 20 Abril, 2022 • 19:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Bernardo Trindade, administrador do grupo PortoBay Hotels & Resorts é o novo presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP). O antigo secretário de Estado do Turismo sucede, desta forma, a Raul Martins.

As eleições da nova direção da AHP para o triénio 2022-2024 decorreram esta quarta-feira, 20, no no Four Seasons Ritz Lisbon Hotel. Bernardo Trindade liderou a única lista apresentada às eleições.

A tomada de posse dos novos titulares dos órgãos sociais decorrerá no próximo dia 22 de abril, às 11 horas, no Altis Grand Hotel, em Lisboa.