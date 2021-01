Bertrand com livrarias fechadas suspende publicação de novos livros

Livraria Bertrand, os livros mais lidos pelos portugueses, best seller © Pedro Correia/Global Imagens

Com as livrarias fechadas devido ao confinamento, a Bertrand Editora suspendeu a publicação de cerca de três dezenas de livros das várias casas de edição. A decisão afeta a publicação de obras afeta a programação prevista da Bertrand Editora, Quetzal, Temas e Debates, Contraponto, Pergaminho e 11x7. A "retoma de lançamentos dependente do término deste período de recolhimento".

"Perante as medidas tomadas pelo Governo que incluem, entre outros, o encerramento das livrarias, a Bertrand Editora decidiu suspender o lançamento das novidades previstas para as próximas quatro semanas", afirma Paulo Oliveira, CEO da Bertrand Editora, citado em nota de imprensa.

"Mantém-se a atividade dentro da maior normalidade possível, sustentada por uma forte componente de trabalho remoto, para garantir que o plano editorial será retomado o mais rápida e eficazmente possível quando terminar o confinamento", diz.

Com o confinamento a editora viu fechar a rede de livrarias. "Todas as livrarias Bertrand de Portugal continental estão fechadas, sem qualquer tipo de venda. Mantêm-se abertas as livrarias das ilhas", adianta Sónia Lascasas, diretora comercial e de marketing da Livraria Bertrand.

Venda online é o canal disponível para compras de livros, com o fecho das livrarias e a proibição da venda ao postigo para o retalho, bem como da venda de livros nos super e hipermercados. Este canal de vendas representava 26,1% das vendas de livros o ano passado. Ou seja, vendas de 33,6 milhões de euros (-8%), de um total de 128,7 milhões de euros, uma descida de 17% face ao ano anterior.

O confinamento levou a Bertrand Editora a suspender a publicação de novas obras. Na editora 11x7 três obras viram a sua publicação adiada, na Bertrand Editora onze obras foram adiadas, seis na Quetzal, quatro na Temas e Debates, três na Pergaminho e duas na Contraponto.