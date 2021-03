BES: Carlos Costa garantiu que linha pública estaria disponível

José Honório, ex-vice-presidente do BES e ex-administrador do Novo Banco

José Honório, antigo vice-presidente do Banco Espírito Santo (BES) e ex-administrador do Novo Banco, disse esta quarta-feira que o então governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, garantiu que se fosse necessário estaria sempre disponível a linha da 'troika' para capitalizar o banco.

Mas o BES acabou por ser alvo de uma medida de resolução no início de agosto de 2014.

José Honório foi convidado por Vítor Bento para integrar a sua equipa de gestão no BES em julho de 2014. Segundo Honório, Carlos Costa transmitiu aquela garantia numa reunião em que também assegurou que "o banco estava bem". Costa assegurou que existia uma "almofada de capital" no banco. E disse ainda que havia sempre " linha de recapitalização pública do Estado".

Honório apontou que ficou "supreendido pelo montante da exposição" do BES ao BES Angola (BESA). Salientou que o montante da exposição ao BESA "não parecia prudente face aos capitais próprios do banco".

Salientou que o governador do Banco de Portugal tranquilizou a equipa de gestão do BES quanto àquela exposição, que tinha a cobertura de uma garantia estatal de Angola. A exposição ao BESA acabou por representar a maior parte das perdas no banco depois da garantia soberana angolana ter sido revogada.

Honório integrou a equipa de gestão do BES que sucedeu à de Ricardo Salgado. Antes, o gestor foi presidente da Portucel, tendo estado cerca de 25 anos no grupo Semapa, de Pedro Queiroz Pereira, acionista do BES que estava em ruptura com Salgado.