Beta-i em missão: encontrar as melhores soluções em saúde para a Janssen

Pedro Rocha Vieira, CEO e cofundador da Beta-i

Em colaboração com a IQVIA™, a consultora de inovação portuguesa Beta-i foi escolhida para fazer prospeção "num universo de mais de 60 mil startups no mercado global", olhando com atenção as de base portuguesa para desenvolver o ecossistema nacional e encontrar os melhores projetos na área da saúde. Áreas terapêuticas como Hemato-Oncologia, Imunologia, Doenças Infecciosas e Neurociências são as de especial foco neste scouting especializado, precisa a Janssen, que celebrou a parceria com a Beta-i.

As melhores soluções encontradas em Portugal e lá fora permitirão responder à procura da farmacêutica do grupo Johnson & Johnson por projetos capazes de melhorar os cuidados de saúde "em várias áreas e dimensões, com especial foco na gestão de informação, tratamento de dados e big data, no papel central do doente na gestão dos cuidados de saúde e na inovação e diferenciação de processos e atividade da empresa".

"Numa altura em que é fundamental criar e encontrar novas soluções para a indústria farmacêutica, estamos bastante entusiasmados por nos aliarmos a uma multinacional como a Janssen para promover a inovação no setor", assegura o CEO e cofundador da Beta-i (e colonista do Dinheiro Vivo), Pedro Rocha Vieira.

"Na Janssen procuramos constantemente novas soluções na área da saúde", explica Filipa Mota e Costa, diretora-geral da Janssen Portugal. "Acreditamos que a partir daqui e em parceria com a portuguesa Beta-i conseguiremos encontrar as melhores soluções que nos permitam responder às diversas necessidades em saúde identificadas, a potenciar a nossa própria inovação e a atividade que desenvolvemos, no sentido de proporcionar mais e melhores respostas para os doentes e profissionais de saúde", acrescenta.

A pesquisa arranca já durante o próximo mês de dezembro, quando a equipa do programa Connect irá fazer a prospeção num universo de mais de 60 mil startups no mercado global. Filipa Mota e Costa acredita que muitas dessas soluções podem estar em Portugal e é para esse mercado que quer olhar "com especial atenção, para em simultâneo ajudar a desenvolver o ecossistema nacional".

Para Pedro Rocha Vieira, o momento particular que vivemos é o contexto ideal "para unir esforços e promover a colaboração de ideias que venham resolver alguns dos desafios com que a investigação científica na área da saúde se tem deparado". Neste sentido, a Beta-i está confiante de que "o track-record de uma década, aliado ao conhecimento da Janssen, permitirá concretizar este objetivo com sucesso".

"O desenvolvimento de novas soluções para as empresas de cuidados de saúde é fundamental para a IQVIA", junta também o diretor-geral da parceira. "Trabalhamos continuamente em todo o setor dos cuidados de saúde, com experiência substancial na indústria farmacêutica, para potenciar soluções inovadoras e melhorar os resultados de saúde dos pacientes. É um passo natural colaborar neste projeto, identificando novas soluções para responder aos desafios da Janssen em Portugal", conclui Mário Martins.

De acordo com as empresas, a prospeção irá ter três áreas de foco distintas: gestão de informação, tratamento de dados e big data; papel central do doente na gestão da sua doença; e por fim, inovação e diferenciação de processos e atividade da empresa. A Beta-i e a IQVIA avançarão já com uma primeira seleção de startups de forma que, em dezembro, se avance para a apresentação das melhores soluções. No final do processo serão selecionados os projetos que melhor respondam às necessidades, estando prevista para meados de janeiro a integração destas soluções na Janssen.