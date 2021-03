BFF adota nova imagem após fusão com Depobank

Massimiliano Belingheri, CEO do BFF © D.R.

O italiano BFF Banking Group, especializado na gestão de créditos comerciais, anunciou esta quinta-feira que vai passar a adotar uma nova imagem de marca para assinalar a fusão com DEPObank.

"A nova versão do logotipo irá orientar a estratégia de uma nova imagem de marca do Grupo, substituindo progressivamente o anterior logotipo a partir de 5 de Março, data que assinala a fusão do DEPObank com o BFF", refere o grupo italiano num comunicado.

"A nossa nova imagem de marca é um símbolo deste passo importante que assinala a evolução do Grupo. Estamos particularmente bem posicionados para alcançar melhores resultados, pelo que pretendíamos modernizar o nosso logotipo para alinhar a nossa imagem de marca com a nossa estratégia", afirma Massimiliano Belingheri, presidente executivo do BFF, citado no mesmo comunicado.

Segundo o grupo, "o processo de rebranding será acionado em toda a Europa durante o mês de março, evitando o desperdício de materiais, quer de papel como de outros recursos, que precisam de ser substituídos e organizados".

O BFF, que está cotado na Bolsa de Milão, opera em nove países, incluindo Portugal, e está ativo em mais três países europeus através do serviço de depósitos bancários digitais. Em março de 2020, o grupo anunciou a compra do DEPObank, cuja integração agora concluiu.