BFF Group tem 115 milhões em créditos a receber em Portugal

Nuno Francisco, Head of Country BFF Portugal

Dinheiro Vivo 12 Novembro, 2020 • 13:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O italiano BFF Group tinha a receber, no final de setembro deste ano, cerca de 115 milhões de euros em créditos em Portugal.

O banco, que é líder nos serviços financeiros para fornecedores das Administração Públicas na Europa, adquiriu, até setembro, 103 milhões de euros, um aumento de 18% face aos nove meses de 2019, anunciou o grupo em comunicado. Deste total, 93 milhões de euros são relativos à área da saúde e 10 milhões de euros a outros setores da Administração Pública.

O BFF Group registou um volume de novos negócios global de 3.815 milhões de euros, um aumento de 25 em termos homólogos, "principalmente impulsionado pelo maior volume na Espanha".

O grupo registou um lucro líquido de 55,8 milhões de euros nos nove meses, uma queda de 7,2% face a igual período do ano passado, "principalmente devido maiores custos de M&A (fusões e aquisições)".

"A conclusão da aquisição do DEPObank e a fusão com o DEPObank são esperados no primeiro trimestre de 2021, após a autorização do Banco da Itália e do Banco Central Europeu", adianta no comunicado.

"As atividades de integração continuam, com 7,4 milhões de euros de custos de transação e integração já contabilizados nos resultados do BFF nos nove meses de 2020", destaca.