BGA for Adults permite estudar numa universidade estrangeira sem sair de Portugal

A Brave Generation Academy (BGA), fundada pelo empresário Tim Vieira vai começar a dar formação a adultos. As candidaturas para a BGA for Adults já estão abertas e os futuros estudantes poderão optar por tirar uma licenciatura ou fazer um upskilling/reskilling.

Como explica a BGA em comunicado, as licenciaturas serão levadas a cabo em parceria com mais de 140 universidades estrangeiras, e os cursos serão conseguidos com a frequência nos espaços da academia nos primeiros três anos, enquanto o ano final (terceiro) os alunos irão frequentar a universidade parceira.

Já a vertente de upskilling/reskilling surge na sequência da necessidade de reajustes nas competências profissionais. Para colmatar esta necessidade, a BGA criou cursos, em regime pós-laboral.

"A educação é o melhor plano para o crescimento económico. Não pode haver distribuição de riqueza sem crescimento económico. Não há crescimento económico sem empresas pujantes e fortes", afirma Tim Vieira, que acredita que é preciso "garantir que todos - quer sejam jovens, adolescentes, jovens adultos ou trabalhadores já no ativo - tenham formação contínua ao longo da vida profissional, de forma que possam atualizar conhecimentos, desenvolver capacidades, enfrentar novos desafios profissionais que se colocam com a nova era digital".

Com estas opções, o fundador da ​​​​​​​BGA acredita que será possível existir até uma poupança, uma vez que e "por exemplo no caso das licenciaturas, permite às famílias atenuarem os gastos com a deslocação do estudante, uma vez que os dois primeiros anos da licenciatura podem ser realizados num hub de ensino perto do local de residência".