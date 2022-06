BI4ALL prevê crescer 35% e chegar aos 23 milhões de euros de volume de negócios

BI4ALL quer crescer 35% este ano © DR

A tecnológica portuguesa BI4ALL prevê alcançar este ano um volume de negócios na ordem dos 23 milhões euros, o que representa um crescimento de 35%. A empresa pretende também abrir na Suíça, ainda este ano, a primeira sucursal internacional, informa em comunicado.

Ao mesmo tempo a BI4ALL está a analisar a criação de novos centros de Nearshore (centros de competências em tecnologias de informação) embora já tenha colaboradores em Lisboa, Porto, Macedónia do Norte, Polónia e Brasil.

De forma a suportar a expansão, a empresa está a incorporar na sua equipa, vários quadros superiores que alocam à BI4AOLL a experiência que têm no setor tecnológico e também em multinacionais.

A empresa pretende contratar mais 50 colaboradores, que se irão juntar aos atuais 350. Para o próximo ano, o objetivo é chegar aos 500 funcionários.

"Estamos com grandes expectativas para os próximos três anos, tanto para Portugal, como para o mercado global, quer ao nível de reforço da estratégia de internacionalização, quer ao nível da contratação nacional e internacional de forma a acompanhar o crescimento", diz José Oliveira, o CEO da BI4ALL.

Para o responsável, a empresa que gere já "atingiu um nível de maturidade e organização que lhe permite assumir uma política expansionista com a abertura de sucursais no estrangeiro". "O último ano foi de consolidação do negócio a nível nacional onde crescemos 10% e olhamos para a estratégia de internacionalização em novos mercados", acrescenta.

Segundo explica a empresa, os setores que mais contribuem para o seu negócio são o farmacêutico e o bancário - que tem vindo a crescer significativamente - seguidos da energia, transportes e seguros.