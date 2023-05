BIAL espera faturar 85 milhões de euros este ano em Espanha

© JOSÉ COELHO/LUSA

A BIAL entrou em Espanha em 1998, quando comprou a Ifidesa Aristegui, em Bilbau (País Basco), e faturou no ano passado 80 milhões de euros no mercado espanhol, segundo dados da empresa fornecidos à agência Lusa.

"Espanha tornou-se o pilar do projeto de internacionalização e o principal mercado da empresa fora de Portugal", segundo a BIAL, que conta com cerca de 135 profissionais no território espanhol.

Em 2012, a BIAL Espanha, a mais antiga filial da empresa na Europa, cresceu com a aquisição de uma unidade de negócio do grupo Juste e, no mesmo ano, inaugurou uma nova fábrica no Parque Tecnológico de Zamudio, em Biscaia, também no País Basco, dedicada à produção de vacinas e meios de diagnóstico e onde também desenvolveu atividade de investigação.

Em 2017, a empresa vendeu uma unidade de negócio (imunoterapia alérgica) e passou a concentrar a atividade do grupo na investigação e desenvolvimento de novos medicamentos e na expansão internacional.

Atualmente, a BIAL não tem atividade produtiva ou de investigação direta em Espanha, uma vez que estas valências estão concentradas nas instalações da empresa em Portugal.

No entanto, a empresa realça que desde que entrou no mercado espanhol "tem colaborado ativamente com entidades oficiais e centros de investigação, públicos e privados" em todo o país.

Entre 2020 e 2022 investiu mais de 1,5 milhões de euros em instituições de saúde e centros de investigação, em Espanha.

O primeiro produto de investigação da BIAl, um antiepilético, foi lançado em Espanha em 2011 e o segundo, um fármaco para a doença de Parkinson, em 2017.

A BIAL tem produtos em mais de 50 países, com as vendas nos mercados internacionais a representarem cerca de 75% da faturação da empresa.

Espanha e os Estados Unidos são os principais mercados da BIAL.