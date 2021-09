Bial fecha acordo para venda exclusiva na Europa de medicamento para Parkinson

António Portela, CEO da Bial. ( Diana Quintela / Global Imagens) © Diana Quintela / Global Imagens

A farmacêutica portuguesa Bial chegou a acordo com a empresa farmacêutica norte-americana Sunovion para a comecialização de um medicamento para tratar a doença de Parkinson. Nos termos do acordo, "a Sunovion receberá um pagamento inicial pela concessão da licença, decorrendo futuros pagamentos na sequência do processo de aprovação e comercialização deste medicamento. A Sunovion fornecerá a apomorfina sublingual à BIAL em todas as dosagens existentes", revela a empresa em comunicado.

A Bial será responsável pela processo de aprovação do medicamento na Europa, e prevê "apresentar um pedido europeu de Autorização de Introdução no Mercado para o filme sublingual de apomorfina até ao final de 2021".

O fármaco já foi aprovado nos Estados Unidos e no Canadá com a marca Kynmobi, e a Sunovion continuará a deter os seus direitos comerciais na América do Norte e em todas as outras regiões do mundo fora da Europa, incluindo o Reino Unido.

"Estamos muito satisfeitos com este acordo e por sermos o parceiro de eleição da Sunovion na Europa. A BIAL tem um compromisso contínuo com os doentes de Parkinson. Esta parceria reflete esse compromisso com a comunidade de Parkinson e é também um passo importante na nossa estratégia de desenvolvimento e de expansão na Europa", diz António Portela, CEO da BIAL.

Segundo a Bial, estima-se que até 2030 haja dez milhões de pessoas em todo o mundo com Parkinson. "Esta é a segunda doença neurodegenerativa mais comum após a doença de Alzheimer, e a sua prevalência está a aumentar à medida que a população mundial envelhece".