Bial investe mais de 80 milhões por ano e lidera investimento em I&D em Portugal

© JOSÉ COELHO/LUSA

A Bial foi a empresa que mais investe em Investigação e Desenvolvimento (I&D) em Portugal, de acordo com os resultados definitivos do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional (IPCTN21), publicados pela Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (DGEEC). Os ranking refere-se a 2021, ano em que a Bial gastou 81,6 milhões de euros em I&D.

"Pela primeira vez, o ranking de despesa em I&D em Portugal é liderado por um grupo do setor da indústria farmacêutica", realça a empresa no comunicado enviado à redação. A empresa salienta também que, em média, tem dedicado 20% da faturação a atividades de I&D, colocando "a ciência ao serviço da saúde e da melhoria da qualidade de vida das pessoas em todo o mundo".

"A nossa posição espelha a decisão que tomámos, há mais de 30 anos, na aposta em I&D de medicamentos inovadores", afirma António Portela, presidente executivo da Bial, citado no comunicado. O gestor defende, ainda, que a empresa quer "continuar a produzir valor, a inovar para as pessoas", e "dar um forte contributo para o crescimento económico de Portugal".

No mesmo comunicado, a empresa sublinha que investe em I&D desde há 30 anos. O primeiro medicamento inovador da empresa, um antiepilético, chegou ao mercado em 2009, e, em 2016, foi lançado um segundo fármaco para a doença de Parkinson.

Atualmente, em I&D, a Bial conta com mais de cem pessoas, que trabalham com investigadores e cientistas de universidades, indústria e centros de investigação de todo o mundo. Dessas, cerca de seis dezenas são doutoradas.

De acordo com os dados da DGEEC, a despesa em I&D do setor empresas atingiu os 2154 milhões de euros, representando 1% do Produto Interno Bruto e as cem empresas que mais investiram em I&D correspondem a 6% do número total de empresas que declararam atividades de I&D no IPCTN21. Essas cem companhias foram responsáveis por mais de metade da despesa em I&D (53%) e por 37% do pessoal em I&D deste setor.